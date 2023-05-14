«Сочи» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Ростов». Команды сыграют на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы:
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.
«Ростов»: Песьяков, Прохин, Сильянов, Лангович, Мелёхин, Миронов, Глебов, Байрамян, Комаров, Щетинин, Комличенко.
В первом круге текущего сезона чемпионата России команды сыграли вничью со счётом 2:2. Матч проходил в Ростове. В составе хозяев тогда отличились Мельников и Комличенко, в составе «Сочи» забили Нобоа и Юсупов.
«Сочи» занимает десятое место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 34 очка в 26 матчах. «Ростов» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков по итогам 26 туров.
- 14 мая 2023
-
18:05
-
18:03
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:27
-
17:26
-
17:25
-
17:15
-
17:11
-
17:09
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:20