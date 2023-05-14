«Сочи» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 14 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Ростов». Команды сыграют на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Сильянов, Лангович, Мелёхин, Миронов, Глебов, Байрамян, Комаров, Щетинин, Комличенко.

В первом круге текущего сезона чемпионата России команды сыграли вничью со счётом 2:2. Матч проходил в Ростове. В составе хозяев тогда отличились Мельников и Комличенко, в составе «Сочи» забили Нобоа и Юсупов.

«Сочи» занимает десятое место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 34 очка в 26 матчах. «Ростов» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков по итогам 26 туров.