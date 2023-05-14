«Динамо» — «Ахмат»: Конате удвоил преимущество гостей

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 57-й минуте матча Мохамед Конате забил второй гол гостей.
Ранее на 38-й минуте матча Нене Гбамбле вывел «Ахмат» вперёд, точно пробив головой после навеса с углового.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1.
Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 43 очками после 26 туров.
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