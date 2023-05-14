«Болонья» — «Рома»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии встретятся «Болонья» и «Рома». Команды будут играть на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Начало игры — в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Болонья»: Скорупски, Камбьясо, Соса, Бонифаци, Де Сильвестри, Шутен, Фергюсон, Арнаутович, Домингес, Орсолини, Барроу.
«Рома»: Свилар, Челик, Кристанте, Ибаньес, Миссори, Камара, Тахирович, Залевски, Вейналдум, Сольбаккен, Белотти.
В игре первого круга «Рома» на домашней арене минимально переиграла «Болонью» – 1:0.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Жозе Моуринью удалось набрать 58 очков в 34 играх. Римляне располагаются на шестом месте. «Болонья» занимает 11-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 46 очков.
- 14 мая 2023
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