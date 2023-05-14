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Факел — Пари НН. Прямая трансляция
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«Факел» — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Факел» — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Составы команд:

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Масоэро, Шарипов, Рыбчинский, Михайлов, Яковлев, Янсане.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» дома победил «Факел» со счётом 3:1. В составе нижегородцев отличились Николай Калинский (дважды с пенальти) и Милсон. За «Факел» забил Максим Максимов.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 26 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 23 очка. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).

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