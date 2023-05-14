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Факел — Пари НН. Прямая трансляция
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«Факел» — «Пари Нижний Новгород»: в первом тайме командам не удалось забить

«Факел» — «Пари Нижний Новгород»: в первом тайме командам не удалось забить
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В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Акбашев – 67'
Удаления: Марков – 74' / нет

Первая половина матча прошла без забитых голов – 0:0. Обе команды не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» дома победил «Факел» со счётом 3:1. В составе нижегородцев отличились Николай Калинский (дважды с пенальти) и Милсон. За «Факел» забил Максим Максимов.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 26 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 23 очка. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).

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