«Арсенал» желает заполучить защитника «Реала» Менди

«Арсенал» заинтересован в подписании французского защитника «Реала» Ферлана Менди, сообщает The Mirror.

По информации источника, боссы «канониров» намерены усилить левый фланг обороны и видят в Менди подходящую кандидатуру. Сам игрок не против покинуть мадридский «Реал» и переехать в клуб чемпионата Англии.

Сообщается, что сумма потенциальной сделки может составить € 20 млн. Руководство «сливочных» сообщило представителям футболиста, что команда больше не нуждается в услугах 27-летнего защитника.

В текущем сезоне на счету Менди 26 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Менди ассистирует Федерико Вальверде в матче 9-го тура Ла Лиги с «Барселоной»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Защитник выступает за «Королевский клуб» с июля 2019 года. Контракт игрока с мадридцами действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость Менди, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.