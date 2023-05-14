«Ахмат» впервые в истории РПЛ обыграл «Динамо» с разницей в три мяча

Грозненский «Ахмат» впервые обыграл московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге с разгромным счётом, сообщает Opta.

Кроме того, грозненский клуб во второй раз в истории выиграл у динамовцев оба матча сезона. В первом круге «Ахмат» переиграл «Динамо» на своём поле со счётом 2:1. Дважды за сезон грозненцы обыгрывали «Динамо» в сезоне-2009. Отметим, что в текущем сезоне «Ахмат» имеет также и кубковую победу над бело-голубыми (2:1).

Напомним, сегодня состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.