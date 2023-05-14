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Переиграв «Динамо», «Ахмат» добыл рекордную для себя победу в гостях

Грозненский «Ахмат» установил клубный рекорд по выездным победам, добытым в ходе одного сезона Российской Премьер-Лиги. После успеха на поле «Динамо» в активе грозненцев стало восемь побед за пределами родной арены. «Ахмат» добыл в гостях 26 очков, что также является рекордом команды, как сообщает Opta.

Больше гостевых очков в текущем сезоне чемпионата России набрал только «Зенит» (28).

Напомним, сегодня состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.