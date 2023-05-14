Игрок «Ахмата» Семёнов: в прошлом году были выше «Спартака» — и в этом году надо обгонять

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал результат матча с «Динамо» (3:0).
«У нас есть отличная мотивация — занять пятое место. Идём к этому от игры к игре. Может быть, у нас получится как и в прошлом году обогнать «Спартак». Если в прошлом году были выше красно-белых, значит, и в этом надо тоже обгонять», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, сегодня состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.
«Ахмат» расположился на пятой строчке таблицы РПЛ с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.
- 14 мая 2023
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