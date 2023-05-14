Конате: нельзя сказать, что с защитой «Динамо» я играл как с детьми. Они хорошие игроки

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0).

«Нельзя сказать, что с молодой защитой «Динамо» играл как с детьми. В футболе нет возраста. Если ты играешь, значит, ты готов. Они хорошо играли. Было много борьбы. Они хорошие футболисты.

Просто мы были сильнее. Сегодня был наш день. Если ты играешь, то ты готов. Если не готов, то тебя не будет в составе. Легко не бывает, это Премьер-Лига», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В игре с «Динамо» нападающий грозненцев отметился забитым мячом на 57-й минуте.

Следующий матч в РПЛ «Ахмат» проведёт в субботу, 20 мая. Грозненцы на своём поле примут «Химки», которые возглавляет Андрей Талалаев. Начало матча — в 19:00 мск.