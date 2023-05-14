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Нападающий «Ахмата» Конате: весной круче нас только «Зенит? Мы стараемся в каждом матче

Форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате, ставший автором второго гола в ворота «Динамо», прокомментировал результат матча чемпионата России.

«Круче нас только «Зенит» этой весной? Нет-нет. В каждом матче мы стараемся. В футболе бывают хорошие моменты и плохие. Поэтому так получается», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.