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«Динамо» чаще всех в РПЛ пропускает голы после ударов головой

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» пропустило девять голов после ударов головой, больше всех в чемпионате, сообщает Opta Sports.

Девятый гол со «второго этажа» динамовцам в матче 27-го тура РПЛ забил нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле, рост которого составляет 172 сантиметра.

Напомним, сегодня состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.