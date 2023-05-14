Дмитрий Булыкин: ощущение, что в «Динамо» набрали защитников по объявлению

Экс-игрок сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение о результате матча «Динамо» – «Ахмат», который завершился разгромной победой гостей.

«Игра с «Ахматом» — это провал от «Динамо». Видно, что у команды нет мотивации: футболисты не выкладываются на сто процентов. Тренер должен был уйти в отставку пару игр назад. Эти факторы сказываются — результат налицо.

«Динамо» уже вылетело из Кубка России, проиграло в столетие клуба и сейчас не может высоко забраться в турнирной таблице. Все уже понимают, что этот сезон провальный. Но «Динамо» продолжает делать «подарки» болельщикам. Конечно, в первую очередь надо увольнять тренера, который ужасно провёл весенний отрезок сезона. И надо спросить тех, кто делал трансферы защитников. Такое ощущение, что половину из них набрали по объявлению. Молодой динамовец с российским паспортом делал бы меньше ошибок, чем они», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, сегодня состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0. Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.