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«Динамо» — «Ахмат»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

«Динамо» — «Ахмат»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве принимало грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

В первом тайме счёт открыл Нене Гбамбле, точно пробивший головой после навеса с углового. После перерыва Мохамед Конате, сыграв на грани офсайда, удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте довёл дело до разгрома вышедший на замену Владимир Ильин, которого на пустые ворота вывел Владислав Карапузов.

Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 27 матчах. «Ахмат» расположился на пятой строчке с 46 очками после 27 туров. Грозненский клуб сократил отставание от «Спартака» до четырёх очков.

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