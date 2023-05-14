Желько Бувач: не знаю, останусь ли в клубе после отставки Йокановича

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач сообщил, что не знает, останется ли он в клубе после ухода главного тренера Славиши Йокановича.
«Я не знаю, останусь ли в клубе после отставки Йокановича», – цитирует Бувача «Матч ТВ».
Сегодня «Динамо» проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:3. Сразу после игры член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубых к матчу следующего тура будет готовить другой специалист.
В «Динамо» Желько Бувач пришёл в феврале 2020 года, заняв должность спортивного директора клуба. Ранее боснийский специалист работал в тренерском штабе Юргена Клоппа в «Ливерпуле», а также «Боруссии» Дортмунд и «Майнца».
14 декабря 2021 года Бувач продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/2024.
- 14 мая 2023
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