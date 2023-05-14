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«Арсенал» — «Брайтон»: «чайки» ведут с преимуществом в два мяча

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За четыре минуты до конца основного времени матча игрок «Брайтона» Дениз Ундав увеличил преимущество в счёте своей команды.

Ранее, на 51-й минуте матча, «чайки» вышли вперёд усилиями молодого форварда Хулио Энсисо.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» в гостях обыграл «Брайтон» со счётом 4:2. В составе «канониров» отличились Букайо Сака, Мартин Эдегор, Эдди Нкетиа и Габриэл Мартинелли. За «Брайтон» забитыми мячами отметились Каору Митома и Эван Фергюсон.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 81 очко после 35 матчей. «Брайтон» находится на восьмой строчке, заработав 55 очков после 33 игр. Лидирует «Манчестер Сити» (82).