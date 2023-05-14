«Манчестер Сити» находится в одной победе от чемпионского титула АПЛ

Для того чтобы гарантированно выиграть чемпионат Англии в текущем сезоне, «Манчестер Сити» необходимо набрать три очка в трёх последних матчах. Таким образом, команде хватит одной победы для завоевания титула.
В воскресенье, 14 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Эвертон» (3:0). «Арсенал», в свою очередь, с аналогичным счётом уступил «Брайтону» на домашнем стадионе.
Таким образом, после 35 игр на счету «Сити» 85 очков, в то время как «канониры» набрали 81 очко, сыграв при этом на один матч больше.
«Манчестер Сити» в трёх оставшихся турах чемпионата Англии сыграет дома с «Челси», а также отправится в гости к «Брайтону» и «Брентфорду».
«Арсенал» проведёт выездной матч с «Ноттингемом» и примет дома «Вулверхэмптон» в последнем туре чемпионата.
- 14 мая 2023
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:20
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
20:06
-
20:01
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:17
-
19:14