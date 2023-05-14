«Манчестер Сити» находится в одной победе от чемпионского титула АПЛ

Для того чтобы гарантированно выиграть чемпионат Англии в текущем сезоне, «Манчестер Сити» необходимо набрать три очка в трёх последних матчах. Таким образом, команде хватит одной победы для завоевания титула.

В воскресенье, 14 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Эвертон» (3:0). «Арсенал», в свою очередь, с аналогичным счётом уступил «Брайтону» на домашнем стадионе.

Таким образом, после 35 игр на счету «Сити» 85 очков, в то время как «канониры» набрали 81 очко, сыграв при этом на один матч больше.

«Манчестер Сити» в трёх оставшихся турах чемпионата Англии сыграет дома с «Челси», а также отправится в гости к «Брайтону» и «Брентфорду».

«Арсенал» проведёт выездной матч с «Ноттингемом» и примет дома «Вулверхэмптон» в последнем туре чемпионата.