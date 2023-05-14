Гранат — о смене тренера в «Динамо»: стоило быстрее это сделать. Команда мучилась

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат заявил, что бело‑голубым стоило раньше сделать изменения на тренерском мостике.

«Смена не преждевременна, хоть игра была бы или результат, но команда мучилась, и тренер вместе с ними, нет никакой отдачи от футболистов, игры нет. Всё к этому шло, возможно, стоило быстрее это сделать. Кто‑то может из «Динамо‑2» или молодёжной команды отработать оставшиеся матчи.

Просто так не снимают, значит, есть планы или какие‑то наработки по следующему тренеру. Если брать иностранца, то статусного, именитого, хотя не думаю, что наши тренеры слабее иностранцев.

Зачем именитому тренеру ехать в Россию? Если нет работы и не востребован в другой стране, почему нет. Понятно, что Гвардиола и Моуринью не поедут в «Динамо», а кто‑то с хорошим опытом может», — цитирует Граната «Матч ТВ».