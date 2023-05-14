«Ювентус» — «Кремонезе»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии встретятся «Ювентус» и «Кремонезе». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Начало игры — в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Ювентус»: Перин, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Рабьо, Фаджоли, Паредес, Погба, Кьеза, Влахович.
«Кремонезе»: Карнесекки, Феррари, Васкес, Кирикеш, Лочошвили, Куальята, Мейте, Гальдамес, Бенасси, Афена-Гьян, Окереке.
В игре первого круга «Ювентус» в гостях минимально переиграл «Кремонезе» со счётом 1:0 благодаря голу Аркадиуша Милика на 91-й минуте.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Массимилиано Аллегри удалось набрать 66 очков в 34 играх. Туринцы располагаются на втором месте. «Кремонезе» занимает предпоследнюю, 19-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 24 очка.
- 14 мая 2023
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:20
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
20:06
-
20:01
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:45
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:17
-
19:14