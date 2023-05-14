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«Ювентус» — «Кремонезе»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии встретятся «Ювентус» и «Кремонезе». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Начало игры — в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Ювентус»: Перин, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Рабьо, Фаджоли, Паредес, Погба, Кьеза, Влахович.

«Кремонезе»: Карнесекки, Феррари, Васкес, Кирикеш, Лочошвили, Куальята, Мейте, Гальдамес, Бенасси, Афена-Гьян, Окереке.

В игре первого круга «Ювентус» в гостях минимально переиграл «Кремонезе» со счётом 1:0 благодаря голу Аркадиуша Милика на 91-й минуте.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Массимилиано Аллегри удалось набрать 66 очков в 34 играх. Туринцы располагаются на втором месте. «Кремонезе» занимает предпоследнюю, 19-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 24 очка.