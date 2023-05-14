Ветеран «Торпедо» Никонов: в клубе всё как за семью печатями. Говорят, Клотет был поваром

Экс-футболист «Торпедо» Вадим Никонов высказался насчёт вылета команды Пепа Клотета из Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
«Торпедо» — мой родной клуб. Какие у меня могут быть эмоции от вылета? Я не знаю, что происходит в клубе — всё как за семью печатями. Говорят, что Клотет вообще поваром был.
Что не получилось в этом сезоне? А что должно было получиться? «Торпедо» — самая нищая команда РПЛ. Стадиона нет, ничего нет. Чего ещё ждать? Хорошо, что вышли из Первой лиги в РПЛ, а дальше что? Это совсем другое — надо было что-то менять, усиливаться.
Клотет собирается остаться на следующий сезон в Первой лиге, а я знаю только то, что он испанец. А дальше — чёрти что говорят о нём. Если вылетаешь, на следующий сезон надо усиливаться, бороться и выходить снова. В начале командой руководил Бородюк. Против него ничего не имею. Могу сказать: «Верните его, хуже не будет».
Все остальные команды держат спонсоры, города. Я не знаю, кто держит «Торпедо». Я не знаю, что будет дальше», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 14 мая 2023
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