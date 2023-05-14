«Рома» не может победить в пяти матчах Серии А подряд

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде сыграла вничью с «Болоньей» (0:0). Таким образом, безвыигрышная серия римлян в Серии А насчитывает уже пять матчей.
Последний раз подопечные Жозе Моуринью добывали победу в чемпионате Италии месяц назад. 16 апреля команда дома разгромила «Удинезе» со счётом 3:0 благодаря голам Эдоардо Бове, Лоренцо Пеллегрини и Тэмми Абрахама.
После той встречи «Рома» не может обыграть соперников в Серии А на протяжении пяти матчей. Команда сыграла вничью три раза и дважды проиграла: 0:0 с «Болоньей», 1:1 с «Монцей», 1:1 с «Миланом», 1:3 с «Аталантой» и 0:2 с «Интером».
Подопечные Моуринью всё ещё могут попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона: отставание от «Лацио», идущего четвёртым – шесть очков. До конца чемпионата осталось три тура.
- 14 мая 2023
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