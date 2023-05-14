«Эспаньол» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Барселону». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Эспаньол»: Пачеко, Хиль, Монтес, Гомес, Кабрера, Оливан, Дардер, Суарес, Рибаудо, Брейтуэйт, Хоселу.
«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Бускетс, Педри, Рафинья, Гави, Левандовски.
Матч первого круга, проходивший на поле «Барселоны», завершился вничью со счётом 1:1. На гол Маркоса Алонсо гости ответили точно исполненным одиннадцатиметровым ударом от Хоселу.
«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 82 очка в 33 матчах. В случае победы команда Хави оформит титул чемпиона Испании. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й строчке (31). Отставание от 17-го места составляет четыре очка.
- 14 мая 2023
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