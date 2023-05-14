Ильин ярко праздновал гол в ворота «Динамо», Швец вывел сына на поле. Фото победы «Ахмата»
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14 мая в Москве завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва из Воронежа зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин анонсировал отставку главного тренера команды Славиши Йокановича.
«К следующему матчу команду будет готовить новый тренер», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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