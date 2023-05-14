Артём Ребров подвёл итоги благотворительного вечера-аукциона на «Открытие Банк Арене»

Бывший голкипер «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артём Ребров подвёл итоги вечера‐аукциона, организованного его благотворительным фондом «Своими глазами» на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Вечер получился классным! Конечно, мы переживали, потому что всё было организовано в сжатые сроки. Но мы всё сделали. Самое главное, что с нашей стороны мы собрали хорошую сумму денег. Не подсчитывали, но по футболке Иньесты понятно, что будет хорошая сумма.

Болельщики, которые пришли, пообщались с футболистами. Спасибо отдельное игрокам и тренеру, который нашёл время. Это важно, что болельщики получили что-то взамен за взнос — общение, подарки и классное время на нашем стадионе.

Когда планируется следующее мероприятие? Честно, не знаю. Для начала надо помочь детям на деньги, которые мы собрали. Затем двигаться дальше. Надеюсь, что к концу лета что-то проведём.

У нас площадка не только на стадионе — есть театр «У Никитских ворот»: галерея, в которой до этого проводили. Что-то интересное мы придумаем», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.