«Байер» бесплатно подпишет защитника «Бенфики» Гримальдо — Романо

Леверкузенский «Байер» летом собирается подписать левого защитники «Бенфики» Алехандро Гримальдо на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, предварительное соглашение между сторонами уже заключено. Игрок успешно прошёл медицинское обследование. Официальное заявление ожидается в ближайшее время.
Сообщается, что, несмотря на слухи в прессе об интересе к Гримальдо со стороны «Барселоны», воспитанником которой он является, футболист выбрал переход в немецкий клуб.
В текущем сезоне на счету Гримальдо 52 матча за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 12 результативными передачами.
Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
- 14 мая 2023
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