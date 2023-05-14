«Байер» бесплатно подпишет защитника «Бенфики» Гримальдо — Романо

Леверкузенский «Байер» летом собирается подписать левого защитники «Бенфики» Алехандро Гримальдо на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, предварительное соглашение между сторонами уже заключено. Игрок успешно прошёл медицинское обследование. Официальное заявление ожидается в ближайшее время.

Сообщается, что, несмотря на слухи в прессе об интересе к Гримальдо со стороны «Барселоны», воспитанником которой он является, футболист выбрал переход в немецкий клуб.

В текущем сезоне на счету Гримальдо 52 матча за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 12 результативными передачами.

Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.