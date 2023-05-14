Бувач сохранит пост спортивного директора «Динамо» — источник

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, ответственный за приглашение Славиши Йокановича, сохранит свою должность в клубе, несмотря на досрочное прекращение сотрудничества команды с главным тренером. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, в московском клубе доверяют Бувачу и не забыли прошлые успехи, достигнутые не без участия функционера, а именно: бронзовые медали и финал Кубка.

Кроме того, руководство клуба ещё не определилось с кандидатурой сменщика Йокановича. Марко Николич – только один из возможных кандидатов, и окончательное решение будет принято в ближайшее время. Пока действиями команды будет руководить воспитанник динамовской школы Павел Алпатов.