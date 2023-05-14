Бувач сохранит пост спортивного директора «Динамо» — источник
Поделиться
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, ответственный за приглашение Славиши Йокановича, сохранит свою должность в клубе, несмотря на досрочное прекращение сотрудничества команды с главным тренером. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
По информации источника, в московском клубе доверяют Бувачу и не забыли прошлые успехи, достигнутые не без участия функционера, а именно: бронзовые медали и финал Кубка.
Кроме того, руководство клуба ещё не определилось с кандидатурой сменщика Йокановича. Марко Николич – только один из возможных кандидатов, и окончательное решение будет принято в ближайшее время. Пока действиями команды будет руководить воспитанник динамовской школы Павел Алпатов.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 мая 2023
-
22:39
-
22:38
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:30
-
20:29
Партнерский контент