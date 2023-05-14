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Артета — о поражении от «Брайтона»: мы должны извиниться за нашу игру во втором тайме

Артета — о поражении от «Брайтона»: мы должны извиниться за нашу игру во втором тайме
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», победу в котором одержали «чайки» (3:0).

«Неделю назад (после победы 2:0 над «Ньюкаслом» в матче 35-го тура АПЛ. — Прим. «Чемпионата») я стоял здесь с чувством гордости, а сегодня мы должны извиниться за нашу игру во втором тайме. Это было неприемлемо. Математически шансы на титул ещё есть, но сегодня невозможно думать об этом.

Нам нужно переварить результат и нашу игру во втором тайме, понять, почему всё сложилось именно так, как сложилось, и отреагировать должным образом. «Брайтон» был по-настоящему хорош, а мы после перерыва сыграли очень плохо.

До этого игра шла точно так, как мы того и ожидали. Я всегда буду защищать своих игроков, поэтому ответственность за произошедшее несу я. После такого домашнего поражения сначала нужно проанализировать свои действия, прежде чем оглядываться на кого-то ещё», — цитирует Артету BBC.

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