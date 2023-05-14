«Эспаньол» — «Барселона»: Левандовски вывел гостей вперёд

В эти минуты на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне проходит матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимает «Барселону». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск.

На 11-й минуте счёт в матче открыл Роберт Левандовски, замкнувший прострел слева от

Алекса Бальде. Это 20-й гол польского форварда в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 82 очка в 33 матчах. В случае победы команда Хави оформит титул чемпиона Испании. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й строчке (31). Отставание от 17-го места составляет четыре очка.