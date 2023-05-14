Пирс Морган — о разгромном поражении «Арсенала»: ужасное зрелище. Всё кончено

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган жёстко высказался об игре «канониров» в матче 36-го тура чемпионата Англии, в котором лондонская команда на домашней арене разгромно уступила «Брайтону» со счётом 0:3.

«Всё кончено. «Арсенал» был бит командой, которая недавно проигрывала «Эвертону» со счётом 1:5.

Ужасно тусклое, лишённое страсти, бесхребетное и жалкое зрелище, которое закрепляет необъяснимо мрачное окончание сезона, на который возлагали так много надежд. Итог краток: «Арсенал» задохнулся», – написал Морган в своём «твиттере».

«Канониры» продолжают занимать второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда усложнила себе жизнь в борьбе за чемпионский титул: «Арсенал» имеет в активе 81 очко после 36 матчей и отстаёт от «Манчестер Сити», идущего первым, на четыре очка. При этом подопечные Хосепа Гвардиолы имеют одну игру в запасе. Чтобы гарантированно стать чемпионом, «горожанам» необходимо набрать три очка в оставшихся трёх матчах сезона.