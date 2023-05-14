Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эспаньол» — «Барселона»: Алекс Бальде удвоил преимущество гостей

«Эспаньол» — «Барселона»: Алекс Бальде удвоил преимущество гостей
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне проходит матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимает «Барселону». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск.

Испания - Примера. 34-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
1-й тайм
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 11'   0:2 Бальде – 20'

На 20-й минуте Алекс Бальде удвоил преимущество гостей, забив первый гол за «Барселону». В активе защитника гол и результативная передача в матче.

Ранее на 11-й минуте «Барселону» вывел вперёд Роберт Левандовски, замкнувший прострел Алекса Бальде с левого фланга.

«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 82 очка в 33 матчах. В случае победы команда Хави оформит титул чемпиона Испании. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й строчке (31). Отставание от 17-го места составляет четыре очка.

Материалы по теме
«Байер» бесплатно подпишет защитника «Бенфики» Гримальдо — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023