«Эспаньол» — «Барселона»: Алекс Бальде удвоил преимущество гостей

В эти минуты на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне проходит матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимает «Барселону». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск.
На 20-й минуте Алекс Бальде удвоил преимущество гостей, забив первый гол за «Барселону». В активе защитника гол и результативная передача в матче.
Ранее на 11-й минуте «Барселону» вывел вперёд Роберт Левандовски, замкнувший прострел Алекса Бальде с левого фланга.
«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 82 очка в 33 матчах. В случае победы команда Хави оформит титул чемпиона Испании. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й строчке (31). Отставание от 17-го места составляет четыре очка.
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