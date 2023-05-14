«Сочи» — «Ростов»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Ростов». Финальный свисток арбитра Яна Бобровского зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.

На протяжение 89 минут игры соперники не могли подобрать ключи к воротам. Единственный гол в матче за минуту до конца основного времени забил Тимофей Шипунов, которого на удар вывел Владислав Сарвели. Оба игрока вышли на замену по ходу второго тайма.

Ростов» проиграл на выезде лишь во второй раз с начала сезона в Российской Премьер-Лиге и впервые в текущем розыгрыше чемпионата России не смог забить на выезде.

«Сочи» поднялся на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 37 очков в 27 матчах. «Ростов» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков по итогам 27 туров.