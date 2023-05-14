Ловчев — о «Спартаке»: тяжело выходить на каждый матч, зная, что гол вы уже пропустили

Футбольный эксперт и бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев подвёл итоги матча 27-го тура чемпионата России, в котором красно-белые не смогли одолеть «Химки» (1:1).
«У меня впечатление, что ужасная игра в обороне привела и к ляпам вратаря. Насмотревшись на все ошибки, стал давать сбои Селихов. Сначала в Санкт-Петербурге этот гол… Сейчас я не понял, как он выстроил стенку, что она то ли развалилась, то ли Промес стоял отдельно — в этот зазор и попал Мирзов. Стенку он поставил плохо.
Компенсировать это всё можно только великолепной игрой в атаке. Чтобы победить, «Спартаку» иногда в этом году не хватало и двух, и даже трёх мячей. Сейчас могли забивать два, но и пропустить больше одного.
В целом мне нравится, что никто не бросает играть, команда не разваливается. Но этого мало для победы, потому что тяжело выходить на каждый матч, чётко зная, что у тебя уже минус один — оборона позволит сопернику забить гол в любом случае», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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