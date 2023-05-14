Клопп — о результативности Дарвина Нуньеса: 15 голов — нормальный показатель

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт результативности нападающего своей команды Дарвина Нуньеса.

«Ему нужно время, чтобы освоиться. Для форварда это самое сложное — прийти в команду, которая испытывает проблемы. Но даже при этом он забил 15 голов. Представьте, что мы провели бы нормальный сезон по нашим стандартам.

Тогда Дарвин забил бы не менее 20 мячей. Мо Салах в свой лучший сезон забил 40 голов за нас, но он упускал моменты. Это нормально. Эрлинг Холанд тоже упускает моменты. Но разница в том, что тогда у Салаха и сейчас у Холанда было больше моментов, чем создали мы в этом сезоне.

15 голов — это нормальный показатель, а впереди ещё три матча, так что, возможно, он даже улучшит его», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

К «Ливерпулю» Нуньес присоединился прошлым летом из «Бенфики». В 42 матчах этого сезона с учётом всех соревнований уругваец забил 15 голов и сделал четыре результативных передачи.