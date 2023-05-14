«Эспаньол» — «Барселона»: Кунде сделал счёт 4:0 в пользу гостей

В эти минуты на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне проходит матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимает «Барселону». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск.
На 53-й минуте Жюль Кунде забил четвёртый гол «Барселоны», откликнувшись на передачу Френки де Йонга из глубины.
Ранее на 11-й минуте Левандовски открыл счёт, замкнув прострел Алекса Бальде с левого фланга. На 20-й минуте Алекс Бальде забил сам, откликнувшись на передачу с фланга у дальней штанги. На 40-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль, результативно завершив контрвыпад гостей.
«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 82 очка в 33 матчах. В случае победы команда Хави оформит титул чемпиона Испании. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й строчке (31). Отставание от 17-го места составляет четыре очка.
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