Созин: РФС надо сказать клубам закрыть рты о судействе. Все с цепи сорвались

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что в этом сезоне к судейству в России существует предвзятое отношение.
«Главный вывод по этому сезону РПЛ – все сошли с ума с судейством. Невозможно это читать, смотреть и слушать, только про судей говорят. Выиграли, проиграли – говорят про убийство. В «Спартаке» никто не говорит, как Селихов три матча себе забивает, зато Чернов в перерыве матча не стесняется ругать судью. В «Торпедо» тоже про судей рассуждают, хотя там легионер вчера похоронил команду.
Все ошибаются: врачи, водители, но судьям почему-то нельзя. Друзья, но есть же какие-то правила игры. РФС надо сказать клубам закрыть рты о судействе. Все просто с цепи сорвались. Пока президенты клубов не договорятся или в РФС не припугнут, то ничего не поменяется. А может, и судьям надо уже ответить. Заявить – не нравится, судите сами. Жаль, что сейчас нет Егорова, Захарова, Вилкова. С ними так разговаривать было нельзя.
Я говорил с Черчесовым, ничего такого ужасного с судьями у нас нет. В Венгрии такие же ошибки. Но там истерики нет, а у нас постоянная. Видимо, одна проблема футбола у нас – судейство. Все остальные решили уже», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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