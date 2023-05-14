Менди просил у «Челси» зарплату как у Кепы. Клуб отказал голкиперу

Голкипер «Челси» Эдуард Менди запрашивал у руководства лондонского клуба такой же размер зарплаты, как и у его товарища по команде – Кепы Аррисабалаги, сообщает журналист Саймон Джонсон в своём «твиттере».

По информации источника, сенегалец был готов продлить контракт с «аристократами», однако потребовал зарплату в размере € 195 тысяч. Столько же получает его конкурент на позиции вратаря Кепа. Сторонам так и не удалось договориться.

Действующее соглашение Эдуарда Менди рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах «Челси» во всех турнирах, пропустив 17 голов. Ориентировочная стоимость сенегальского голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось, что возможный будущий тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил вратарскую позицию как проблемную и нуждающуюся в усилении предстоящим летом.