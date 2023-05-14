Менди просил у «Челси» зарплату как у Кепы. Клуб отказал голкиперу

Голкипер «Челси» Эдуард Менди запрашивал у руководства лондонского клуба такой же размер зарплаты, как и у его товарища по команде – Кепы Аррисабалаги, сообщает журналист Саймон Джонсон в своём «твиттере».
По информации источника, сенегалец был готов продлить контракт с «аристократами», однако потребовал зарплату в размере € 195 тысяч. Столько же получает его конкурент на позиции вратаря Кепа. Сторонам так и не удалось договориться.
Действующее соглашение Эдуарда Менди рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах «Челси» во всех турнирах, пропустив 17 голов. Ориентировочная стоимость сенегальского голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось, что возможный будущий тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил вратарскую позицию как проблемную и нуждающуюся в усилении предстоящим летом.
- 15 мая 2023
-
00:07
-
00:02
- 14 мая 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:33
-
23:33
-
23:22
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:09
-
22:58
-
22:49
-
22:43
-
22:39
-
22:38
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:36