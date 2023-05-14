«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/2023

«Барселона» официально оформила титул чемпиона испанской Ла Лиги за четыре тура до конца сезона.

После победы в каталонском дерби с «Эспаньолом» команда Хави Эрнандеса стала недосягаемой для ближайших последователей. Таким образом, «Барселона» завоевала 27-й титул чемпиона Испании и первый с 2019 года.

Напомним, несколько минут назад «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:2. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. «Эспаньол» располагается на предпоследней строчке, в его активе 31 очко в 34 матчах. От 17-го места «Эспаньол» отстаёт на четыре очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.