«Барселона» переиграла «Эспаньол», на счету Левандовского дубль

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимал на своём поле «Барселону». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 4:2.

На 11-й минуте Левандовски открыл счёт, замкнув прострел Алекса Бальде с левого фланга. На 20-й минуте Алекс Бальде забил сам, открывшись под передачу с фланга на дальней штанге. На 40-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль, результативно завершив контрвыпад гостей. На 53-й минуте Жюль Кунде забил четвёртый гол «Барселоны», головой переправив мяч в сетку после передачи Френки де Йонга из глубины.

На 74-й минуте полузащитник «Эспаньола» Хавьер Пуадо размочил счёт, реализовав выход один на один с вратарём после позиционной ошибки гостей. Окончательный счёт в матче установил Хоселу.

«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав 85 очков в 34 матчах. Команда Хави досрочно оформила титул чемпиона Испании. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й строчке (31). Отставание от 17-го места составляет четыре очка.