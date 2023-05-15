Хави выиграл первый чемпионский титул с «Барселоной»
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«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023. Для главного тренера каталонцев Хави этот титул стал первым во главе «блауграны».
Празднование «Барселоны» после финального свистка
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Хави возглавляет «Барсу» с ноября 2021 года. За время своей работы 43-летний испанец также сумел выиграть с каталонцами Суперкубок Испании.
Для тренера этот трофей стал девятым в карьере. Ещё семь он выигрывал с катарским клубом «Аль-Садд».
Это первый чемпионский титул для «Барселоны» за четыре года. Последний раз команда выигрывала Ла Лигу в сезоне-2018/2019.
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