Хави выиграл первый чемпионский титул с «Барселоной»

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023. Для главного тренера каталонцев Хави этот титул стал первым во главе «блауграны».

Празднование «Барселоны» после финального свистка

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Хави возглавляет «Барсу» с ноября 2021 года. За время своей работы 43-летний испанец также сумел выиграть с каталонцами Суперкубок Испании.

Для тренера этот трофей стал девятым в карьере. Ещё семь он выигрывал с катарским клубом «Аль-Садд».

Это первый чемпионский титул для «Барселоны» за четыре года. Последний раз команда выигрывала Ла Лигу в сезоне-2018/2019.