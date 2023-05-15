Серхио Бускетс выиграл 32-й трофей с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выиграл 32-й трофей в составе каталонского клуба. Больше только у Лионеля Месси — 35.

Сегодня «Барселона» официально оформила титул чемпиона испанской Ла Лиги за четыре тура до конца сезона, обыграв «Эспаньол» на выезде (4:2). Для Серхио Бускетса этот трофей стал 32-м по счёту за всё время, проведённое в каталонском клубе.

Испанский полузащитник девять раз становился чемпионом Испании с «сине-гранатовыми», по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира по футболу.

Таким образом, Бускетс вышел на второе место по числу завоёванных трофеев с «Барселоной», догнав Андреаса Иньесту. У них по 32 выигранных трофея, 35 — у Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что по окончании нынешнего сезона Серхио Бускетс покинет «Барселону».