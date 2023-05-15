«Барселона» впервые стала чемпионом Испании после ухода Месси

«Барселона» выиграла чемпионат Испании впервые после ухода из команды Лионеля Месси. В последний раз до этого сине-гранатовые завоёвывали титул чемпиона Испании в 2019 году при Эрнесто Вальверде. Месси покинул команду в 2021 году, в качестве свободного агента перейдя в «ПСЖ».
Напомним, сегодня «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:1. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.
«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. «Эспаньол» располагается на предпоследней строчке, в его активе 31 очко в 34 матчах. От 17-го места «Эспаньол» отстаёт на четыре очка.
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