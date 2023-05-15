Победа в чемпионате Испании принесла «Барселоне» 99-й титул в истории клуба

После победы в испанской Ла Лиге на счету «Барселоны» стало 99 национальных и международных титулов. В число 77 национальных титулов входят 27 побед в чемпионате Испании, 31 кубок (рекорд), 2 Кубка лиги, 14 Суперкубков Испании (рекорд) и 3 Кубка Эвы Дуарте. Также в музее каталонского гранда 22 международных трофея: 5 наград, символизирующих триумф в Лиге чемпионов (КЕЧ), 4 Кубка обладателей кубков, 3 Кубка Ярмарок, 5 Суперкубков УЕФА, 2 латинских кубка и 3 награды за победу на Клубном чемпионате мира.

Напомним, сегодня «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:1 и досрочно стала чемпионом Испании. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. «Эспаньол» располагается на предпоследней строчке, в его активе 31 очко в 34 матчах. От 17-го места «Эспаньол» отстаёт на четыре очка.