Бускетс намекнул, что намерен в будущем вернуться в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс дал понять, что уходит из «Барселоны» не навсегда.

«Я не говорю «прощайте», я говорю «до встречи», – подписал Бускетс пост в «Твиттере» с собственной фотографией и наградой.

Напомним, ранее Бускетс объявил о том, что покинет клуб в конце сезона. Судя по всему, игрок не намерен сжигать мосты и надеется вернуться в «Барселону» в будущем. Став чемпионом в составе сине-гранатовых, Бускетс выиграл 32-й трофей в клубе. Больше только у Лионеля Месси — 35.

Напомним, сегодня «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:1 и досрочно стала чемпионом Испании. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. «Эспаньол» располагается на предпоследней строчке, в его активе 31 очко в 34 матчах. От 17-го места «Эспаньол» отстаёт на четыре очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.