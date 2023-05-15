Хави: «Барселону» критиковали, но болельщики и клуб заслужили этот титул

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего стоил сине-гранатовым завоёванный чемпионский титул.

«Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Всё началось в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили этот титул. Мы оформили победу в чемпионате в фантастическом матче. Мы были великолепны. Мы выиграли Ла Лигу в дерби, что не совсем обычно.

Отпраздновать победу — это нормально, но я понимаю, что мы не дома и не должны проявлять неуважение. Знаю, что сдерживаться очень сложно, но я сказал игрокам, что лучшее, что они могут сделать, это уйти с поля как можно быстрее. Мы пережили трудные времена, много страдали. Было много критики.

Работа, которую мы сделали, ценится недостаточно, но это «Барса», я знаю, как здесь всё устроено. Я проходил через это, когда был игроком. Победа в Ла Лиге наделяет нас уверенностью в том, что наш проект развивается верно. Работа всё ещё идёт.

В некоторых матчах мы были великолепны, думаю, мы показали, что были единой командой. Мы хотим выиграть последние четыре матча сезона. Цель достигнута, и это прекрасно. Мы определённо отпразднуем это сначала с игроками, а потом и с нашими семьями», — цитирует Хави Marca.