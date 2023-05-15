Видео: футболисты «Барселоны» эмоционально празднуют чемпионство в раздевалке

Футболисты «Барселоны» эмоционально отпраздновали чемпионство в раздевалке после матча 34-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:2.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Благодаря этому команда Хави досрочно стала чемпионом Испании. Каталонский клуб оформил чемпионство за четыре тура до конца сезона. Каталонцы набрали 85 очков по итогам 34 туров и стали недосягаемыми для конкурентов. Отрыв от «Реала», который сейчас находится на втором месте в таблице, составляет 14 очков.

Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года.

Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.