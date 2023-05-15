Видео: футболисты «Барселоны» эмоционально празднуют чемпионство в раздевалке

Футболисты «Барселоны» эмоционально отпраздновали чемпионство в раздевалке после матча 34-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:2.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Благодаря этому команда Хави досрочно стала чемпионом Испании. Каталонский клуб оформил чемпионство за четыре тура до конца сезона. Каталонцы набрали 85 очков по итогам 34 туров и стали недосягаемыми для конкурентов. Отрыв от «Реала», который сейчас находится на втором месте в таблице, составляет 14 очков.
Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года.
Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.
- 15 мая 2023
-
01:31
-
01:15
-
01:03
-
01:01
-
01:01
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:35
-
00:35
-
00:33
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:15
-
00:12
-
00:07
-
00:02
- 14 мая 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:33
-
23:33
-
23:22
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:09
-
22:58
-
22:49
-
22:43