Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вице-президент «Барселоны»: я бы хотел, чтобы Месси вернулся в клуб

Вице-президент «Барселоны»: я бы хотел, чтобы Месси вернулся в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в команду.

«Месси? Он очень хороший друг многих ребят, которые сегодня празднуют чемпионство в Ла Лиге… Я уверен, что он счастлив. Я бы хотел, чтобы Месси вернулся», — приводит слова Юсте журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Месси летом может покинуть «ПСЖ». Одним из вариантов продолжения карьеры аргентинца называется возвращение в «Барселону».

Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.

Материалы по теме
Фанаты не дали отметить «Барсе» чемпионство! Видео, как игроков погнали с поля! LIVE
Live
Фанаты не дали отметить «Барсе» чемпионство! Видео, как игроков погнали с поля! LIVE

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023