Вице-президент «Барселоны»: я бы хотел, чтобы Месси вернулся в клуб

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в команду.
«Месси? Он очень хороший друг многих ребят, которые сегодня празднуют чемпионство в Ла Лиге… Я уверен, что он счастлив. Я бы хотел, чтобы Месси вернулся», — приводит слова Юсте журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Месси летом может покинуть «ПСЖ». Одним из вариантов продолжения карьеры аргентинца называется возвращение в «Барселону».
Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства
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