«Барселона» стала чемпионом Испании без Месси в составе впервые за 24 года
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«Барселона» стала чемпионом Испании без нападающего Лионеля Месси впервые за 24 года.
Последний раз «Барселона» становилась чемпионом без Лионеля Месси в составе в сезоне-1998/99 под руководством специалиста Луи ван Гала.
В предыдущих 10 чемпионских сезонах аргентинец выступал в составе «Барселоны». Месси покинул команду в 2021 году, в качестве свободного агента перейдя в «ПСЖ».
Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.
Первые минуты игроков «Барсы» в ранге чемпионов:
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