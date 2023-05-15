Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» стала чемпионом Испании без Месси в составе впервые за 24 года

«Барселона» стала чемпионом Испании без нападающего Лионеля Месси впервые за 24 года.

Последний раз «Барселона» становилась чемпионом без Лионеля Месси в составе в сезоне-1998/99 под руководством специалиста Луи ван Гала.

В предыдущих 10 чемпионских сезонах аргентинец выступал в составе «Барселоны». Месси покинул команду в 2021 году, в качестве свободного агента перейдя в «ПСЖ».

Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.

Первые минуты игроков «Барсы» в ранге чемпионов: