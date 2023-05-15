Роберт Левандовски отреагировал на завоеванное чемпионство в составе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на чемпионство команды. Напомним, каталонский клуб оформил досрочное чемпионство за четыре тура до конца сезона, обыграв в матче 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» (4:2).
«Мы сделали это! Вау, какое прекрасное чувство! Я очень рад, что титул Ла Лиги наш. Спасибо «Барселона», — написал польский нападающий в своей социальной сети.
«Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.
Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне поляк принял участие в 41 матче, в которых забил 29 голов и сделал 7 результативных передач.
Чемпионская раздевалка «Барселоны»
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