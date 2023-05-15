«Эспаньол» выступил с заявлением по поводу нападения болельщиков клуба на игроков «Барсы»

«Эспаньол» выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков команды, которые атаковали игроков «Барселоны» (2:4) после поражения в матча 34-го тура чемпионата Испании.

«Эспаньол» сожалеет об отдельных событиях, произошедших в конце матча, сыгранного на нашем стадионе. Насранит поражение, но мы никогда не примем насилие, каким бы оно ни было.

С другой стороны, мы хотим поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас сегодня и в течение всего сезона, несмотря на результаты. «Эспаньол» демонстрирует своё решительное неприятие любого вида насилия в мире футбола и будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для его искоренения, демонстрируя, как всегда, полное сотрудничество с правоохранительными органами в том, что они делают», — приводится заявление клуба на официальном сайте.

Напомним, болельщики «Эспаньола» выбежали на домашнее поле после финального свистка во время того, как игроки «Барселоны» в центральном круге праздновали завоевание чемпионского титула. Игроки каталонского клуба быстро покинули поле.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.