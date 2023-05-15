Гави опроверг слухи о возможном переходе в команду АПЛ

Полузащитник «Барселоны» Гави опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
«Я выиграл своё первое чемпионство, «Барселона» — клуб моей мечты. Надеюсь, впереди у меня ещё много побед с этой командой», — сказал Гави в интервью клубному телевидению.
Ранее сообщалось, что 18-летним испанцем интересуется «Челси» и ряд других клубов АПЛ.
Гави — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2022/23 футболист забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.
Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.
Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави:
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